L'allenatore del Genoa Ivan Juric commenta a Radio Nostalgia la sconfitta contro la Roma: "Pellegri ha fatto un gol costruito in settimana, avevamo lavorato molto su quel tipo di azione e lui poteva farlo perché ha grande forza. Quello che mi piace di lui è che riesci a parlargli, fa quel che gli dice e domanda, chiede, si interessa: lo valuto il giocatore del futuro con grandi passi in avanti. Potrebbe diventare il nostro attaccante per tanti anni.



Peccato per la sconfitta. Siamo stati poco maliziosi in occasione del 3-2 di Perotti: dovevamo fermare Nainggolan. Secondo me oggi abbiamo perso perché ci è mancata cattiveria, se saremo giusti e competitivi penso che faremo un grande lavoro. Su Ntcham non mi sbilancio, è stata una scelta della disperazione e non avevo più nessuno. Ora faremo tutte le nostre analisi.



Futuro? Io ho già cominciato a lavorare per il prossimo anno, da domani iniziamo ufficialmente a valutare cosa tenere e cosa no per costruire una squadra vera, con uomini veri e caratteristiche giuste”. E conclude: “Non è la stessa cosa giocare nel Genoa o in un’altra squadra, questo va capito".