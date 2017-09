Il grave infortunio che terrà Gianluca Lapadula lontano dai campi per almeno un mese e mezzo costringe Ivan Juric a cercare un nuovo punto di riferimento per l'attacco del suo Genoa.



Secondo logica il sostituto ideale del bomber piemontese dovrebbe essere Andrey Galabinov. Del resto già nelle prime uscite stagionali il bulgaro ha preso il posto del acciaccato Lapadula, partendo da titolare contro Sassuolo e Juve e subentrandogli nella gara di Udine.



Il rendimento dell'ex centravanti di Novara e Livorno, nonostante il gol realizzato su rigore contro i bianconeri, non sembra aver soddisfatto del tutto il tecnico croato.



Giunto in serie A a 28 anni suonati, dopo una carriera spesa interamente nelle categorie inferiori, Galabinov non appare ancora in grado di poter fare la differenza nel massimo campionato italiano. Ecco perché Juric starebbe pensando a promuovere dal primo minuto già contro la Lazio il giovane Pietro Pellegri.



Il sedicenne genovese, detentore assieme ad Amedeo Amadei del record di precocità tra i giocatori di Serie A, è finora partito titolare solo nella gara contro la Roma, nell'ultimo turno del campionato scorso. Reduce da un leggero infortunio che ne ha condizionato la condizione fisica nelle ultime settimane, Pellegri sembra adesso pronto per compiere definitivamente il salto di qualità prendendo sulle sue larghe spalle intero peso dell'attacco rossoblu.