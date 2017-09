Il pareggio rimediato ieri sera dal Genoa in casa contro il Chievo, per quanto deludente, consente comunque ad Ivan Juric di salvare almeno momentaneamente la propria panchina.



È addirittura ipotizzabile che neanche un nuovo passo falso domenica pomeriggio a San Siro contro l'Inter possa portare ad un esonero del tecnico balcanico, dato l'alto valore dell'avversario.



La partita verità a questo punto per Juric diventa quella del 30 settembre in casa contro il Bologna, l'ultima prima della sosta per le nazionali. Solo a quel punto, dopo 7 giornate di campionato e con due settimane di pausa davanti, la dirigenza rossoblu tirerà le prime somme e giudicherà il da farsi.



In caso di allontanamento dell'allenatore di Spalato il suo posto verrebbe preso da Massimo Oddo. È l'ex milanista infatti il candidato al momento in pole position per un eventuale riassegnazione della panchina genoana, ammesso che nel frattempo lo stesso non trovi un'altra sistemazione in serie A.



Del tutto improbabile è invece la pista che conduce a Walter Mazzarri. L'allenatore livornese è infatti un target fuori dalla portata del Grifone sia per questioni economiche che per ambizioni professionali del diretto interessato. L'ex tecnico di Inter e Napoli, dopo aver guidato per anni squadre di primissima fascia, difficilmente accetterebbe la panchina di una squadra impegnata nella lotta per non retrocedere.