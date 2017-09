Dopo l'1-1 tra il suo Genoa e il Chievo, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa: "Oggi la squadra ha giocato abbastanza bene, abbiamo sbagliato troppi cross. Nel secondo tempo abbiamo accelerato, abbiamo fatto il gol giusto, ma in questo momento al primo errore subiamo; è un momento che gira storto, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Quando tu giochi bene come il primo tempo, hai bisogno di giocatori che saltino l'uomo. In questo momento non li ho, ma sono convinto che appena recupereranno questa squadra farà buone cose. Sono convinto che quando rientreranno i giocatori importanti questa squadra farà bene: ha un futuro. Ci sono margini di miglioramenti allucinanti. Rigoni? Io mi sono espresso su Rigoni chiaramente. E' un giocatore del Genoa, ha sbagliato certi atteggiamenti. Poi io non chiudo porte a nessuno, si è allenato bene. Capisco si sia sentito ferito, ma su di lui mi sono espresso con grande positività l'anno scorso e se inizia ad allenarsi lo prendo in considerazione come tutti. Oggi è entrato e poteva fare meglio. Se si allena come ha fatto negli ultimi tre giorni lo tengo in considerazione".