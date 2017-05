Il tecnico del Genoa Ivan Juric ha rilasciato una lunga intervista al Secolo XIX, uscita in edicola questa mattina.



FAMIGLIA - L'allenatore croato ha spiegato il profondo legame che lo lega ai colori rossoblù. Una passione diventata di famiglia in casa Juric: "Le mie figlie sono tifose del Genoa, ho provato a portarle a vedere l'Hajduk Spalato. Mi hanno detto: 'bello ma il Genoa è il Genoa'. Hanno ragione. Adesso Lucjia, la più grande va nella Nord e si diverte come una pazza".



CUORE ROSSOBLU - Un'atmosfera, quella del cuore più caldo del tifo rossoblu, che lo stesso Juric conosce molto bene e che l'ha spinto la scorsa estate a preferire l'offerta del Grifone ad altre proposte: "Io so cosa si crea al Ferraris. è un qualcosa che solo il Genoa ha. L'anno scorso avevo diverse offerte ma vivo di adrenalina e qui trovi quella giusta. Il mio obiettivo è quello di dare un'identità genoana sempre più forte a questa squadra".



PUPILLI - I protagonisti della vittoria di domenica sull'Inter sono stati Goran Pandev ed Eugenio Lamanna. Due elementi spesso criticati ma nei quali Juric ha viceversa sempre creduto: "Goran non sbaglia un allenamento, è un professionista esemplare e mi dà quello che voglio. Dall'inizio o a gara in corsa, non fa problemi. E adesso ha cominciato anche a segnare. Eugenio è un ottimo portiere, è entrato in crisi e bisognava dargli fiducia".



SALVEZZA - Dopo un brillante avvio, il Genoa è entrato in crisi rimanendo invischiato nella lotta per non retrocedere: "La vittoria sull'Inter ha portato un po' di armonia e fiducia ma quest'anno abbiamo fatto un disastro, dobbiamo lottare per salvarci. Se tutto andrà bene sarà una lezione di vita. Per tutti".