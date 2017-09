Seduta molto lunga ma tutto sommato tranquilla quella di oggi al Pio Signorini per il Genoa di Juric.



Il tecnico croato alle prese con l'assenza di Gianluca Lapadula, può consolarsi parzialmente con il ritorno in gruppo di Davide Biraschi, anch'egli uscito malconcio dalla gara di Udine ma oggi regolarmente in campo a Pegli.



L'unico altro assente odierno, oltre al ex bomber di Milan e Pescara, è stato Goran Pandev, per il resto l'intero organico rossoblu se allenato in maniera assolutamente regolare.



In vista della gara con la Lazio di domenica sera a Marassi, Juric dovrebbe dunque rinunciare oltre al già citato Lapadula solo all'altro ex milanista Andrea Bertolacci, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nel primo tempo della gara in Friuli.