Penultimo giorno di allenamento quest'oggi per il Genoa in vista dell'impegno casalingo di domenica pomeriggio contro il Crotone.



Nella giornata della presentazione ufficiale di Danilo Cataldi con la maglia rossoblu, Ivan Juric ha potuto sorridere per il ritorno in gruppo di Giovanni Simeone, regolarmente allenatosi con i compagni dopo l'attacco influenzale che l'aveva colpito mercoledì facendogli saltare la gara di Coppa Italia con la Lazio e la sessione atletica di ieri.



Buone notizie giungono anche dall'altro giocatore costretto a marcare visita in questi giorni, Armando Izzo. Il mastino di Scampia, ricoverato ieri in ospedale a causa di un improvviso e violento attacco di gastroenterite virale, è stato dimesso in giornata e domani sarà regolarmente a Pegli accanto al resto del gruppo. La sua presenza domenica è comunque ancora in dubbio.



Chi di sicuro mancherà saranno invece i lungodegenti Biraschi, Perin e Veloso, oltre a Gakpé impegnato in Coppa d'Africa con il suo Togo.