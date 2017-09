Il tono non era certo aggressivo, tuttavia il termine usato da Ivan Juric nella conferenza stampa del post Genoa-Chievo per descrivere il comportamento tenuto nelle ultime settimane da Luca Rigoni ha lasciato un po' perplessi.



"Se Luca non si comporterà da coglione allora lo prenderò in considerazione - ha dichiarato il tecnico rossoblu - Mi sono espresso con lui chiaramente. Io non chiudo le porte a nessuno, se si allena come si deve, come ha fatto negli ultimi tre giorni, lo valuterò come faccio con tutti gli altri. Altrimenti non sarà colpa mia se poi non lo convoco".



Nonostante i pesanti dissidi, per Juric la diatriba sembra adesso alle spalle, tanto che ieri sera, nel finale della gara con i clivensi, ha fatto ricorso anche all'apporto del centrocampista veneto: "Lui è un giocatore del Genoa e se ritengo lo uso. Lui ha sbagliato completamente nel suo comportamento. Contro la Lazio doveva essere convocato ma mi ha detto che stava poco bene. Ora ha cominicato ad allenarsi come si deve, è venuto da me e mi ha detto che era pronto. Ci siamo parlati e lui sa come la penso. Umanamente lo capisco perchè si è sentito ferito ma ha assunto un atteggiamento che non mi è piaciuto".