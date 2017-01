Una mancata vittoria domenica pomeriggio in casa contro il suo ex Crotone potrebbe costare molto caro a Ivan Juric. Ne è convinto Tuttosport che, nell'edizione odierna, parla apertamente di ultima chance per il tecnico rossoblu reduce da cinque ko consecutivi tra campionato e Coppa Italia. Se anche contro i calabresi, la squadra che il tecnico croato trascinò lo scorso anno ad una storica e sorprendente promozione in serie A, non dovessero arrivare i tre punti, Preziosi sarebbe pronto a far sollevare dall'incarico la guida tecnica del Grifone. Sempre stando a quanto scrive il quotidiano torinese, al posto di Juric verrebbe chiamato l'ex allenatore di Inter e Udinese Andrea Stramaccioni, reduce quest'anno da una sfortunata esperienza in Grecia con il Panathinaikos.