Il Genoa affronta il Crotone in casa, una sfida delicata ed importante, che il tecnico Ivan Juric prepara così: "Penso che dobbiamo ritrovare la nostra identità, vorrei tornare a quello che era prima quando la squadra giocava bene. Il calcio che abbiamo messo in campo noi ha evitato alcuni errori individuali, quando poi è mancata questa idea di gioco i ragazzi tendono a commettere più errori. Dobbiamo tornare a fare il gioco che voglio io e poi vedremo che i giocatori faranno meno errori individuali".



"Qualcosa si è inceppato, quella col Palermo sono partite che succedono ogni dieci anni, mentre la reazione col Torino è stata più che ottimale. Non voglio perdere molto tempo per sapere cosa è successo, quello che voglio fare è inserire i nuovi, far tornare autostima a chi l'ha persa e far ricompattare il gruppo. Mi spiace sempre per i miei giocatori, guardo poco le cose negative, vedo la difficoltà di inserimento per i nuovi, e mi spiace quando vedo che i ragazzi danno tutto in allenamento ma non riescono a mettere in campo le idee come vogliono".



"Crotone in difficoltà? Se uno vede i risultati sono state tutte sconfitte all'ultimo minuto, giocano molto compatti e in tutte le partite sono state perse con una rete di scarto, tranne con l'Inter. Sarà una partita difficilissima. Non riesco a pensare a cambiare modulo drasticamente. Secondo me quando un allenatore vede che un prodotto funziona deve ritornare a quel momento. Quando perdi fiducia, devi metterci più attenzione. Ci mancano gli inserimenti, ma con un po' di forza mentale, la squadra riprenderà il suo gioco".



"Ninkovic che non è in ottime condizioni e non abbiamo molte alternative, Morosini si sta inserendo bene. Pinilla, dal primo giorno, mi ha dato ottime sensazioni, è un'opzione reale. Simeone è uno dei dubbi, la febbre gli ha tolto forze. Izzo è un altro, inserirò gente giusta che ha voglia di ripartire".