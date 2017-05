Non ha fatto nomi espliciti, ma a tutti i presenti in sala stampa, al termine di Genoa-Chievo, l'esternazione di Ivan Juric nei confronti di un suo misterioso e svogliato giocatore è parsa un evidente riferimento ad Adel Taarabt: "Mi aspetto altri comportamenti dai ragazzi - ha dichiarato il tecnico - abbiamo giocatori che sono arrivati a gennaio e che io non vedo neanche agli allenamenti. Magari vengono ma poi si fermano dopo tre secondi perché non hanno voglia".



Un atto d'accusa vero e proprio nei confronti di quello che doveva essere uno dei principali rinforzi dei rossoblu dopo il mercato invernale e che invece sta confermando tutte le cattive impressioni già mostrare in passato. Ma l'attacco di Juric si è diretto anche al resto dell'ultima campagna acquisti genoana. A chi gli ha chiesto quali alternative potrebbe mandare in campo nelle prossime domeniche, l'allenatore ha risposto "Noi siamo questi, non abbiamo tanta scelta. Abbiamo Izzo fuori per squalifica, Edenilson se n'è andato via e come unica scelta nella sua posizione ho Lazovic. Con il Chievo ho fatto giocare Pellegri che è un ragazzo di 16 anni, perchè Pinilla è fuori per cinque turni. Questa è la nostra situazione. A centrocampo qualche alternativa in più ce l'ho, con Cofie, Ntcham e Cataldi. Per il resto però è buio totale".



Insomma, una bocciatura totale nei confronti del mercato invernale sostenuto da Preziosi e soci.