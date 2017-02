"Sono tante le mie colpe". Inizia così l'intervista di Ivan Juric a Premium Sport, l'allenatore del Genoa commenta il ko interno contro il Sassuolo: "Oggi a tratti ho visto quello che voglio vedere, cioè una squadra che ha giocato bene. Sul gol abbiamo sbandato ma poi abbiamo creato molto. Non siamo stati molto attenti. Poteva di più Lamanna? Non so, è stato tutto veloce ed è stato bravo Pellegrini. Ora gira così, nel primo tempo abbiamo avuto diverse palle gol, ma rispetto all'altra volta che ero preoccupato ora sono fiducioso per il futuro. Troppi gol subiti? Ci hanno ammazzati i calci piazzati, abbiamo lavorato tanto per migliorare questo aspetto ma non ci siamo riusciti. Ci sono state tante cose però che mi sono piaciute in questa partita. Napoli? Loro sono uno spettacolo, penso che tutti noi amanti del calcio dobbiamo essere grati a Sarri e alla sua squadra. E' difficile contrastati, all'andata siamo riusciti a fare una grande partita sfiorando la vittoria e speriamo di ripeterci".