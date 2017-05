Alla luce dei risultati raccolti dal Genoa negli ultimi cinque mesi (10 punti in 20 gare), il pensiero che parte dello spogliatoio rossoblu stia remando contro Ivan Juric è venuto a molti. Un'idea che ha ripreso vigore nelle ultime ore, dopo l'incredibile scivolone rimediato dal Grifone a Palermo, contro una squadra da tempo retrocessa.



Alla mente dei più maliziosi sono tornati i ricordi della sfida d'andata con i rosanero, persa 4-3 in casa dopo che ad un quarto d'ora dal 90' il Genoa conduceva agevolmente per 3-1, ma anche le batoste contro Cagliari, Pescara e Chievo.



Chi proprio non vuole credere a questa ipotesi è però il diretto interessato. Nel corso della conferenza stampa post-partita di ieri, Juric ha infatti tenuto a ribadire come a suo modo di vedere i problemi di questa squadra siano altri. E lo ha fatto, come al suo solito, senza usare giri di parole: "Questi ragazzi non sono cattivi nei miei confronti - ha detto il croato - non sono dei pezzi di m...Magari lo fossero, magari uno mi avesse tirato una bottiglia in faccia quanto lo insultavo o mi avesse sputato; si fosse messo ad urlare "ma che cazzo vuole questo qui". Invece niente".



Esternazioni che se fossero avvenute, per il tecnico sarebbe equivalse evidentemente ad un sintomo di carattere che invece il Grifone dimostra invece di non possedere: "Qui - ha proseguito Juric - c'è di mezzo una debolezza caratteriale, perchè in alcuni momenti ci siamo e in altri prendiamo dei cazzo di gol e poi finiamo intrappolati nelle nostre fobie".