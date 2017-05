Il Genoa si è salvato la scorsa settimana grazie alla vittoria sul Torino e nella restante giornata di quest'anno avrà l'onore di essere l'ultima avversaria di Francesco Totti con la maglia della Roma. Ivan Juric ha parlato in tal proposito nella conferenza stampa della vigilia: "Genoa partner del "Totti-day"? Sinceramente non andiamo per quello, ma per giocare la partita con la Roma. Totti è un giocatore fastidioso: nel senso che ti accorgi di quanto poteva essere pericoloso quando lo affronti. In quest’ultima settimana i giocatori hanno dato tutto: è normale che quando ottieni i risultati si è tutti più contenti". Sul futuro in rossoblù: "Già ci stiamo pensando con Donatelli, ci stiamo guardando intorno. Burdisso? Sono circolate voci di qualche attrito tra di noi, ma si è dimostrato un grande capitano. Ha scelto di percorrere una strada diversa ma voglio ringraziarlo per quello che ha dato prima a Gasperini e poi a me. Cosa cambia se vende Preziosi? C’è da ricostruire tanto. E’ normale che quando il presidente vende cambia qualcosa, ma noi dobbiamo pensare a costruire una squadra competitiva per il futuro". Infine, sulla formazione anti-Roma: "La formazione? Sarà quella dell’altra volta tranne Simeone che ha un problema, giocherà Pellegri. Ha un potenziale importante, ha un margine di miglioramento incredibile. Simeone? Prima si diceva che era acerbo, poi che non bisognava togliergli spazio. Se va via o se resta in ogni caso crescerà molto. Rilassati nella partita con la Roma? No, voglio una squadra che lotta sempre, anche se loro si stanno giocando qualcosa di importante".