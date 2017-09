L'allenatore del Genoa Ivan Juric ha parlato in vista del prossimo turno di campionato contro il Bologna: "Veloso e Laxalt? Hanno fatto differenziato e vediamo se oggi sono migliorate le cose, restano da valutare. Veloso ha avuto un affaticamento dovuto alle tre partite giocate a ritmi alti, invece per Laxalt è stata una distorsione al ginocchio e forse prenderei meno rischi. Però se stanno bene, va bene. Ieri la trattativa per la cessione del Genoa è saltata definitivamente? Dall’inizio sono molto concentrato sul campo e anche la squadra. A noi interessa fare una grande prestazione domani. È questo l’obiettivo, il resto non influisce. Io in bilico? Rispetto all’anno scorso sono più sereno e concentrato su quello che posso fare io. Del resto non mi interessa. Sono molto sul pezzo, sui giocatori e su quello che possono dare. Se ho parlato con Preziosi? Non rispondo”.