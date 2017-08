Genoa e Juventus scenderanno in campo alle ore 18 nel primo anticipo della seconda giornata di Serie A. La partita di Marassi sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, e su Premium Sport e Premium SportHD. Il match sarà disponibile anche in streaming per computer, smartphone o tablet sui servizi per abbonati Sky Go e Premium Play.