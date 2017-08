La Juventus, dopo la vittoria al debutto contro il Cagliari, fa visita al Genoa al Galileo Ferraris, sul campo dove l'anno scorso rimediò una pesante sconfitta per 3-1: il match, valido per la seconda giornata di Serie A, va in scena alle 18. SI tratta della prima trasferta in campionato per i bianconeri che fanno visita ai rossoblù, reduci dal pareggio a reti bianche sul campo del Sassuolo. Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta nella Supercoppa italiana e un precampionato non semplicissimo per via della cessione di Leonardp Bonucci, vuole dare continuità a questo inizio di campionato. Di fronte Ivan Juric, che non ha mai reso la vita semplice alle big del nostro campionato.



La Juve ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite contro il Genoa in Serie A: l'unica eccezione è proprio la sconfitta per 3-1 dello scorso campionato. Nelle ultime nove gare di A giocate in casa del Genoa, la Juventus ha vinto solo quattro volte (tre sconfitte e due pareggi). Il Genoa non vince due partite di fila in casa contro la Juventus dal 1991, mentre la squadra di Allegri non riesce a mettere insieme due vittorie esterne di fila in Serie A da febbraio



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Genoa (3-4-3): Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Bertolacci, Veloso, Laxalt; Pandev, Galabinov, Taarabt. All. Juric



Juve (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri