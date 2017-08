Banti dirige Genoa-Juventus, anticipo delle 18 della seconda giornata di campionato. Calciomercato.com, come ogni weekend, vi racconta live la moviola della gara.



23' FALLO TAARABT - Adel Taarabt dribbla sulla sinistra, entra in area di rigore e in un contrasto ha la meglio su Lichtsteiner e Pjanic. Banti fischia il fallo del giocatore del Genoa.



18' AMMONITO PJANIC - Giallo per Pjani perché ha spostato il pallone prima di calciare una punizione.



17' AMMONIZIONE BIRASCHI - Madnzukic firmato da Biraschi irregolarmente, Banti ammonisce il difensore del Genoa. Giusto il giallo.



4' RIGORE CON IL VAR - Rugani atterra scalcia Galabinov in area di rigore, ma Banti lascia correre. L'intervento del Var fa cambiare idea al direttore di gara che concede il tiro dal dischetto al Genoa, realizzato poi proprio dal centravanti bulgaro. L'attaccante rossoblù, però, parte da sospetta posizione di fuorigioco.