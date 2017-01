Tra i sicuri partenti dal Genoa in questa sessione di mercato c'è anche un giocatore rimasto addirittura fuori rosa nella prima parte di stagione.



L'addio di Aly Cissokho ai colori rossoblu è ormai cosa certa, resta però da capire dove andrà l'esterno francese, destinato con ogni probabilità ad un ritorno in patria dove le offerte non gli mancherebbero.



In un'intervista ad un giornale transalpino, ripresa oggi dal Secolo XIX, Cissokho ha spiegato il suo desidero di cambiare aria: "La mia situazione a Genova è complicata e preferisco non discutere di questo argomento - ha detto il giocatore a La Nouvelle Republique - Spero che troveremo una soluzione che soddisfi tutte le parti. L'estate scorsa ero in contatti molto avanzati con il Marsiglia. Ma all'ultimo momento, il 31 agosto alla fine della finestra di trasferimento, hanno preso Rod Fanni. Ero disgustato. "



Tra le possibile destinazione di Cissokho potrebbe esserci il Saint-Etienne: "Ho incaricato il mio agente di trovarmi il club che mi faccia vibrare. Il Saint-Etienne? L'adoro. Che atmosfera!"