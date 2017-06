Massimo Coda è realmente un obiettivo di mercato del Genoa.



A confermare l'interesse del Grifone per il centravanti della Salernitana, è lo stesso agente Beppe Galli che ai microfoni di Primocanale ha detto: "Già a gennaio Preziosi lo voleva portare in maglia rossoblù, non mi stupiscono le voci di un nuovo interessamento".



Con la squadra campana di proprietà del presidente della Lazio Claudio Lotito, il 28enne di Cava de' Tirreni nell'ultima stagione di Serie B ha messo a segno 16 reti, confermandosi come uno dei bomber più decisivi della cadetteria e replicando quasi in fotocopia l'annata precedente, quando i centri furono 15.



Nell'annata 2014-15, Coda debuttò in Serie A con il Parma siglando anche due gol in 18 presenze.