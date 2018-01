Il Genoa continua l'opera di sfoltimento della rosa.



Dopo aver salutato la scorsa settimana Raffaele Palladino, Ricardo Centurion e Federico Ricci, il Grifone ha bisogno di lasciar partire altri elementi di un organico che attualmente sfiora le trenta unità.



Il prossimo candidato all'addio è Thomas Rodriguez, vero e proprio oggetto misterioso del centrocampo rossoblù pescato la scorsa estate in Argentina e praticamente mai visto in campo in questa prima parte di stagione. L'agente del ragazzo, che poi è anche suo padre, è arrivato ieri ad Arenzano ed oggi incontrerà i dirigenti rossoblù a Pegli proprio per parlare del futuro del figlio.



Rodriguez avrebbe diverse offerte provenienti dal Portogallo e dalla Serie B.