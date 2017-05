Come è ormai consuetudine da qualche settimana a questa parte, anche prima della gara interna di domenica con il Torino, la tifoseria organizzata del Genoa torna a far sentire ufficialmente la propria voce.



In vista di quella che potrebbe rivelarsi come la partita decisiva per l'annata rossoblu, la Gradinata Nord ha infatti diffuso il seguente comunicato: "Domenica ci troveremo davanti ad un bivio cruciale per il Genoa e per la sua lunga e gloriosa storia. Di fronte a questo non vogliamo essere spettatori passivi ma, come sempre, essere determinanti e decisivi. Perchè noi non siamo spettatori, siamo la Gradinata Nord e in ballo c’è il futuro del nostro Genoa".



La Gradinata invita tutti i tifosi rossoblu a ripetere quanto fatto nelle ultime due gare casalinghe del Grifone, contro Chievo e Inter, presentantosi allo stadio con addosso i colori del club: "In occasione della partita Genoa–Torino, una di quelle partite “da Genoa”, invitiamo nuovamente tutti i tifosi ad indossare la casacca rossoblù. Se già contro l’Inter abbiamo formato un meraviglioso muro di Grifoni questa volta dovremo fare ancora meglio. Nessuno dovrà entrare in Gradinata Nord senza la maglia del Genoa. Ma non fermiamoci qui. Portiamo bandiere e stendardi, coloriamo la Nord, coloriamola con i colori della nostra passione".



Infine sulla polemica scoppiata in questi giorni con i tifosi del Toro, vogliosi di restituire al Genoa lo sgarbo della retrocessione patita nel 2009, la Gradinata dice la sua: "Indipendentemente dal risultato le responsabilità di questo campionato disastroso non saranno da ricercare negli avversari. Non diamo alibi a chi non li merita. Tutto il resto verrà dopo, ma questa è un’altra storia. Forza vecchio cuore rossoblù".