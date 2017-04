Non è piaciuto a Marco Carparelli, ex centravanti del Genoa di inizio millennio, la reazione avuta dal capitano rossoblu Nicolas Burdisso al termine della sfida di ieri con l'Atalanta. Dopo il triplice fischio del signor Gavillucci, il difensore argentino non solo si è rifiutato di andare sotto la Gradinata Nord a chiedere scusa ai tifosi ma ha anche trattenuto alcuni compagni dal farlo.



Un gesto che Carparelli non ha gradito: “Se accetti di portare al braccio la fascia da Capitano - ha scritto l'attuale bomber della Loanesi sul proprio profilo Facebook - devi anche saperne supportare il peso. Da ex, mi piacerebbe fare due parole con Burdisso. Se ti chiamano, non puoi girare le spalle alla Nord. METTICI LA FACCIA, qualsiasi cosa accada. Loro sono il Genoa, e vanno rispettati!!“.