Gara da ex domani pomeriggio a Bologna per Andrey Galabinov. Fu proprio nel settore giovanile della formazione felsinea infatti che l'attaccante bulgaro del Genoa mosse i suoi primi passi nel calcio italiano, ormai oltre una dozzina d'anni fa.



Dal sito ufficiale del Grifone, il centravanti balcanico ha ricordato quella fase della sua gioventù: "Ho solo ricordi belli di quel periodo trascorso a Bologna. Vivevo a Casalecchio in un piccolo appartamento. Avevo 18 anni, i miei sogni. Quell’anno il Bologna, se non ricordo male, venne promosso dalla B alla A. Venni aggregato alla prima squadra, mi allenavo con i grandi. Non che fossi piccolino, quello no".



Terminato il tempo dei ricordi per il gigante bulgaro è ora tempo di concentrarsi sul presente: "Domani ci aspetta una gara difficile. Noi siamo carichi e veniamo da un ottimo periodo. L’importante è restare umili, correre come chiede il mister. Tre vittorie di fila hanno sicuramente migliorato le prospettive, non deve cambiare però il nostro atteggiamento”.