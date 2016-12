L'ex centrocampista di Genoa e Brescia, Alessandro Quaggiotto, ha parlato al Secolo XIX di Leonardo Morosini, imminente prossimo acquisto del Grifone in arrivo proprio dalle rondinelle: "L'ho visto giocare qualche volta nella Primavera, le potenzialità erano evidenti già allora - afferma l'ex mediano - Mi ha dato la sensazione di essere un ragazzo molto concreto con notevoli margini di crescita. Ha rapidità, potenza e una dote fondamentale per un centrocampista d'attacco: vede la porta e sa sfruttare le opportunità da gol che gli capitano. E' pronto per la A ma con i dovuti tempi d'inserimento".



Una delle caratteristiche principali di Morosini è la duttilità tattica: "A Brescia - prosegue Quaggiotto - era nato come mezzala sinistra ma può giocare anche dietro le punte o nei tre davanti. Ha fatto anche la prima punta quando mancavano tutti. Nel Genoa potrebbe essere uno dei due trequartisti. Ha un buon feeling con il gol ed è bravo a recuperare palla"



Quaggiotto parla poi anche di un altro giovane bresciano finito nel mirino degli uomini-mercato del Genoa, Dimitri Bisoli: "Mi ha colpito perché ha un dinamismo e una personalità strabordante. Quando non c'è stato per squalifica o infortunio il Brescia ha sempre patito. Nel primo anno di B ha già fatto quattro gol. Per il Genoa sarebbe un affarone".