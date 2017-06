L'Inter fa sul serio con Pietro Pellegri.



Nonostante la foltissima concorrenza, soprattutto da parte di Milan e Juventus, con i bianconeri che anche ieri hanno incontrato l'agente del giovane centravanti del Genoa, la società nerazzurra sta preparando l'affondo decisivo per convincere i vertici di Villa Rostan a liberare il talento classe 2001.



Tra oggi e domani, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il ds interista Piero Ausilio ed Enrico Preziosi si ritroveranno faccia a faccia per discutere di vari giocatori (Izzo, Biabiany, Ranocchia) attualmente in trattativa tra i due club. Inevitabile che il discorso possa cadere anche su Pellegri, valutato dal presidente rossoblù non meno di 25 milioni di euro.



Per abbassare le pretese di Preziosi, l'Inter starebbe pensando di inserire nella trattativa qualche contropartita tecnica gradita al Grifone. Allo studio c'è poi anche la possibilità che Pellegri possa essere prelevato subito dai nerazzurri ma restare in prestito ai rossoblù per i prossimi due anni.