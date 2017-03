La moria di risultati positivi che ormai da oltre due mesi sta attanagliando il Genoa, rischia di avere pesanti ripercussioni anche sulle casse e, di conseguenze, sul prossimo mercato del Grifone.



Con il calo delle prestazioni sono inevitabilmente scese anche le valutazioni dei calciatori rossoblù.



Secondo quanto riporta oggi il Secolo XIX, riprendendo i dati calcolati dal sito specializzato Transfermarkt.it, rispetto al valore totale della propria rosa il Genoa è la squadra della Serie A ad aver subito la maggior svalutazione da settembre.



I giocatori rossoblu portati ad esempio sono quattro: Armando Izzo, Diego Laxalt, Oscar Hiljemark e Giovanni Simeone.



Entrando nello specifico di ogni calciatore si vede come Izzo, per il cui cartellino la scorsa estate il Siviglia era arrivato ad offrire oltre 11 milioni di euro, oggi non ne vale più di 8. Laxalt, dopo un avvio di stagione travolgente che vide la sua valutazione schizzare vicino ai 10 milioni, adesso sarebbe sceso a quasi la metà. Un solo mese è poi bastato a Hiljemark per perdere quasi un terzo del proprio valore. Arrivato a gennaio per 2,8 milioni, lo svedese viene quotato non più di due.



Infine c'è il caso Simeone. Il Cholito è arrivato in estate per una cifra complessiva di quasi 5,5 milioni di euro, pagati in due trance tra luglio e gennaio. Ad inizio dicembre, dopo gli exploit contro Juventus e Fiorentina, il prezzo potenziale del suo cartellino era considerato superiore ai 25 milioni. Con il Genoa in piena crisi anche la sua valutazione è però scesa, pur restando ampiamente sopra a quota 20 milioni.



Notare che nella statistica non rientra quello che ad inizio stagione era considerato il genoano più caro, Mattia Perin. Il pesante infortunio subito ad inizio 2017 non può certo averne accresciuto il valore nè tantomeno l'appetibilità sul mercato.