Il momento nero attraversato dal Genoa non sembra avere troppe ripercussioni sul giudizio dei selezionatori delle varie nazionali in giro per il mondo.



Anche in vista dell'imminente sosta della prossima settimana saranno molti infatti i rossoblu che lasceranno Pegli per aggregarsi alle rispettive rappresentative.



Già sicuri della chiamata sono l'uruguaiano Diego Laxalt, chiamato da Oscar Tabarez per le sfide contro Brasile e Perù, il macedone Goran Pandev, opposto a Liechtenstein e Bielorussia, ed il giovane portiere ceko Lukas Zima, che con la sua Under 21 affronterà in amichevole i pari età di Slovacchia e Polonia.



Nei prossimi giorni altre convocazioni dovrebbero poi riguardare gli azzurrini Danilo Cataldi e Davide Biraschi, oltre allo svedese Oscar Hiljemark.

Poche, invece, le possibilità di chiamata in Azzurro per Armando Izzo, fresco reduce del recente stage tenuto a Coverciano dal Ct Giampiero Ventura.