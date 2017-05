L'iniziativa promossa dalla Gradinata Nord del Genoa di invitare tutti i tifosi del Grifone a recarsi allo stadio con la maglia rossoblu per la gara di ieri con l'Inter non solo ha riscosso grande successo ma, visto l'esito della partita, ha evidentemente portato anche fortuna al collettivo di Ivan Juric.



Tanto che i vertici della tifoseria organizzata genoana hanno deciso di replicare l'evento anche in occasione del prossimo incontro interno del Grifone, quello del prossimo 21 maggio contro il Torino, ultimo appuntamento casalingo della stagione: "Abbiamo insegnato e dimostrato - si legge nel comunicato diffuso dalla Gradinata Nord - cosa significhi indossare e onorare la maglia del Genoa 1893. Una Nord di altri tempi come oggi non deve essere un eccezione ma la regola. La prossima in casa si replica, tutti con la maglia rossoblù cucita addosso. Nel frattempo chi sarà a Palermo non tradirà le attese. Grazie a tutti quelli che hanno contribuito a questa giornata meravigliosa".



La nota si chiude poi con le parole di Franco Scoglio riportate anche ieri in un lungo striscione esposto in Gradinata: "Noi siamo il Genoa e chi non ne è convinto posi la borsa e si tolga le scarpe".