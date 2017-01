Chiuso ormai definitivamente il mercato in entrata, con la rinuncia di Hernanes a trasferirsi in rossoblu, il Genoa guarda alle ultime ore di contrattazioni pensando soprattutto a come sfoltire l'ampia rosa attualmente a disposizione di Ivan Juric.



Diversi i giocatori del Grifone sul piede di partenza, anche se non tutti alla fine lasceranno Pegli.



Tra i più richiesti c'è Miguel Veloso. Sul portoghese, attualmente infortunato ma ormai prossimo al rientro in campo, il Milan ha smentito l'interesse, mentre la Lazio ci starebbe pensando seriamente. Dopo aver venduto Leitner all'Ausburg e ceduto in prestito Cataldi, proprio al Genoa, il club di Lotito potrebbe fare un colpo in entrata a centrocampo.

Approfittando degli ottimi rapporti con il collega Preziosi, il presidente biancoceleste avrebbe sondato il terreno per capire le effettive possibilità che il mediano di Coimbra possa trasferirsi nella Capitale, ricevendo però segnali negativi.



Veloso, che tra l'altro è sposato con la figlia di Preziosi dalla quale ha anche avuto un figlio lo scorso settembre, sta bene a Genova e anche il Grifone, dopo aver ceduto Rincon alla Juventus, non vorrebbe privare Juric di un'altra pedina fondamentale per il suo gioco. In alternativa il Genoa ha così proposto alla Lazio Olivier Ntcham, il giovane francese di proprietà del Manchester City in prestito biennale in Liguria fino al prossimo giugno.



Da tempo ormai la strada del centrocampista transalpino e quella dei rossoblu hanno intrapreso direzioni diverse. Ntcham vorrebbe chiudere quanto prima la sua non felice parentesi in terra ligure, assecondato in ciò dal club di Preziosi. La Lazio di Inzaghi, uno che sta dimostrando di saperci fare con i giovani, sarebbe per lui una buona occasioni di rilancio.