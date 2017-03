Non si è fatta attenderecon il quale la Gradinata Nord lo criticava per la sua assenza reiterata dallo stadio genovese.Con una nota apparsa sul sito ufficiale della società rossoblu,domenica prossima, in occasione della gara contro l'AtalantaPreziosi specifica però che i suoi famigliari non saranno accanto a lui.Questo il testo completo diffuso dal Genoa: "Il presidente Enrico Preziosi comunica di aver preso atto della contestazione nei riguardi del suo operato ribadita a mezzo stampa dall’Acg e da altre sigle della tifoseria., ma nella convinzione di avere assolto ai gravosi impegni di gestione con l’obiettivo di perseguire sempre e comunque il bene del Genoa.come massimo responsabile del club e dei risultati sportivi e contestualmente rende noto di aver chiesto ai propri famigliari, amici e ospiti di non essere presenti".