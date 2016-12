Le recenti esclusioni contro Fiorentina e Palermo, aggiunte alle parole di saluto pronunciate da Ivan Juric, sembrano portare Tomas Rincon sempre più lontano dal Genoa. D'altronde a 500 chilometri dalla Lanterna c'è chi, come Luciano Spalletti, sembra aver deciso che il nome giusto per rinforzare la sua Roma fin da subito sia proprio quello del capitano del Venezuela.



Da tempo sulle tracce del General, la società capitolina si sarebbe adesso decisa ad affondare il colpo in vista della riapertura del mercato, anticipando sul tempo la concorrenza di Juventus ed Inter.



Per convincere il Grifone a lasciar partire il proprio incontrista, i giallorossi avrebbero messo sul piatto due giocatori di loro proprietà: l'argentino Manuel Iturbe e il giovane brasiliano Gerson. Entrambi verrebbero girati in prestito al Genoa, al quale spetterebbe anche un conguaglio economico ancora da definire.

Due pedine che potrebbero risultare molto utili nello scacchiere tattico di Juric, alla ricerca di un uomo d'esperienza in attacco e di un rinforzo di qualità in median.