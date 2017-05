Dopo le due settimane di ritiro punitivo, prima a Acqui Terme poi a Torre del Grifo vicino a Catania, imposte ad inizio mese dalla società ai propri giocatori, i calciatori del Genoa potrebbero presto tornare ad allenarsi lontano da famiglie, tifosi ed amici.



La sconfitta rimediata a Palermo non è ovviamente andata giù alla dirigenza rossoblu che infatti starebbe pensando di rinnovare la misura costrittiva, limitandola però in questo caso alle ultime ore prima della gara decisiva di domenica contro il Torino.



La sede del nuovo ritiro, che dovrebbe scattare venerdì, sarebbe nuovamente Acqui Terme, nello stesso luogo in cui i rossoblu si riunirono già due settimane fa in vista della partita con l'Inter.



Nel frattempo però la società ha imposto ai propri calciatori una sorta di clausura mediatica. In sostanza i giocatori del Genoa in questi giorni dovranno esimersi dal postare foto, video e frasi su qualsiasi social-network, concentrandosi solamente sulla gara di domenica.



Una misura estrema giunta dopo che nel corso del ritiro siciliano i giocatori non perdevano occasione per immortalarsi in atteggiamenti ironici e poco professionali per poi condivere le proprie istantanee in rete. Con il risultato di arrivare evidentemente distratti all'appuntamento del Barbera.