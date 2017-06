Parole di appoggio di Enrico Preziosi nei confronti di Andrea e Diego Della Valle, dopo la decisione comunicata due giorni fa dai fratelli marchigiani di voler cedere la proprietà della Fiorentina.



Intervistato a Roma, al termine dell'audizione che l'ha visto protagonista in Commissione Antimafia, il presidente del Genoa ha espresso la propria solidarietà nei confronti dei colleghi, come lui spesso contestati dai tifosi: “Se i Della Valle lasciano la Fiorentina fanno bene - ha dichiarato Preziosi - molto spesso i tifosi non si rendono conto dei sacrifici che fanno gli imprenditori per le società”.



Il Re dei Giocattoli, evidentemente, vede un parallelo tra la sua condizione e quella dei numeri uno viola: “Per le risorse che i Della Valle hanno immesso in questi anni per tenere la società in Serie A provenendo dalla C2, mi sembra ridicolo che vengano contestati perché non si vincono i campionati. A questo punto è giusto che la loro reazione sia questa. Ora trovate due fiorentini che si prendano a cuore le sorti della Fiorentina. Magari sono gli stessi che oggi contestano ma non fanno nulla per prendere la società”.



Una frase, quest'ultima, spesso usata da Preziosi per attaccare i propri detrattori genovesi.