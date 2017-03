Enrico Preziosi è sempre più nel mirino dell'inferocita tifoseria del Genoa.



Al termine della riunione tenutasi ieri sera tra i vertici dei principali club dei sostenitori rossoblu, il direttivo dell'ACG ha infatti deliberato a larghissima maggioranza una contestazione contro l'attuale presidente del Grifone: "Tutti i club presenti - si legge nel comunicato stampa diffuso dall'associazione - sono concordi a dire basta a questa gestione fatta di promesse non mantenute e senza un obbiettivo sportivo. I club associati dicono basta per salvaguardare la Genoanità, unico vero bene inalienabile del Genoa".



Le responsabilità di questa scelta, secondo i tifosi, sono da individuare esclusivamente nella politica attuata dall'attuale dirigenza genoana: "Oggi - prosegue il comunicato - le scelte societarie e il continuo dividi et impera di certi media, cablati unilateralmente dalla Presidenza, stanno mettendo in serio pericolo la voglia di partecipare attivamente al tifo e di essere quel valore aggiunto che da sempre il Genoa ha tra i suoi indiscussi pregi".



L'associazione specifica poi che la contestazione delle prossime settimane riguarderà solamente i vertici societari rossoblu e non la squadra, pur essendo anch'essa non esente da critiche e responsabilità: "Invitiamo, inoltre, la squadra a concentrarsi e impegnarsi solo a giocare anche se, dopo gli spettacoli indecorosi a cui abbiamo assistito, ci rendiamo conto che molti giocatori non siano all'altezza di indossare la nostra gloriosa casacca. Suggeriamo ai calciatori di evitare patetiche scene a fine partita di saluti al pubblico, o di corsette sotto la Nord. La squadra saluti solo il suo proprietario (se sarà presente allo stadio) unico responsabile della carenza tecnica che stanno dimostrando in campo".



La missiva si conclude poi con l'ennesima richiesta a Preziosi di abbandonare la presidenza: "Contestiamo chi non vuole il bene del Genoa, e chi lo considera solo come un bene economico da prosciugare! Presidente GAME OVER !!!".