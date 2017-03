Ad una settimana esatta dal comunicato in cui si annunciava la diserzione dello stadio in occasione della gara interna di domenica scorsa contro il Bologna, la Gradinata Nord, culla dei tifosi più caldi del Genoa, è tornata oggi ha far sentire la propria voce attraverso un nuovo comunicato: "Domenica la Gradinata Nord ha vinto - si legge nella nota - hanno vinto gli Ultra' del Genoa, con tutti i Genoani che hanno aderito alla nostra iniziativa, dimostrando di avere a cuore le sorti del Grifone. Non siamo entrati allo stadio ma eravamo comunque sotto la Gradinata e da lì ripartiremo per Empoli. Il numero di persone che ha aderito alla nostra protesta ha fatto in modo di lanciare un segnale forte, noi siamo dalla parte del Genoa e sempre contro chi fa il suo male".



Il comunicato prosegue poi ufficializzando la preannunciata ripresa del tifo a partire dalla trasferta di domenica prossima al Castellani: "Quello che saremo domani sarà il risultato delle azioni di oggi, noi non ci fermiamo! Adesso invitiamo tutti a seguirci numerosi a Empoli con una carovana di macchine. Non abbassiamo la guardia, il Genoa non lo merita! Domenica alle 9.30 appuntamento davanti alla Nord! L'unione fa la forza e scrive la storia. E la storia ci ha sempre dato ragione".