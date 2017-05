La vittoria per 1-0 contro l'Inter non è bastata al Genoa per scampare il ritiro settimanale in vista della partita contro il Palermo. Lo conferma un comunicato dello stesso club: "La squadra rossoblù, reduce dal ritiro di Acqui Terme della scorsa settimana, si è imbarcata questa mattina dall’Aeroporto Cristoforo Colombo, diretta in Sicilia dove trascorrerà i giorni antecedenti la partita di Palermo. Una decisione che era stata presa dopo l’ultimo blitz del presidente Preziosi al Centro Sportivo Signorini, quando il patron aveva richiamato tutti alle proprie responsabilità ".