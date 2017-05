Insieme a Goran Pandev. Eugenio Lamanna è stato il principale protagonista del successo del suo Genoa sull'Inter nell'ultimo turno di campionato.



Il rigore murato ad Antonio Candreva all'88esimo minuto della sfida con i nerazzurri ha infatti permesso al Grifone di tornare alla vittoria interna dopo quasi cinque mesi di astinenza. Merito dei suoi riflessi da felino, che ne fanno uno dei migliori para-rigori in circolazione, avendone respinti ben 13 da quando gioca professionista. Ad aiutarlo questa volta ha contribuito anche il suo compagno Danilo Cataldi suggerendogli con un eloquente gesto del braccio da che parte tuffarsi per intercettare il tiro dell'altro ex laziale Candreva: "Il suggerimento di Danilo si è rivelato azzeccato - ha dichiarato Lamanna al sito ufficiale del Genoa direttamente dal ritiro di Torre del Grifo - Contava vincere e ci siamo riusciti. Ne avevamo un gran bisogno noi e tutto l’ambiente, anche se siamo ancora a metà dell’opera".



Per completare la missione salvezza adesso occorre non fermarsi. Cercando i punti ancora mancanti per la tranquillità già domenica prossima in casa del Palermo: "La cosa positiva però - ha aggiunto il portiere rossoblu - dopo la partita di domenica, è che il futuro dipende soprattutto da noi, da ciò che sapremo fare nelle tre partite che mancano alla fine. Dobbiamo mettere in campo tutto per chiudere positivamente una stagione che è stata caratterizzata da tanti episodi negativi".



Nel bel mezzo della seconda settimana di ritiro punitivo voluto dalla società, Lamanna valuta positivamente la decisione assunta da Preziosi sette giorni fa di isolare la squadra fino a salvezza ottenuta: "Credo che lo spirito di gruppo possa essere allenato tutti i giorni quando ci ritroviamo tra di noi. I ritiri comunque possono servire a trascorrere più tempo assieme”.