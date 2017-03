Il periodo difficile attraversato dal Genoa si rispecchia anche nelle prestazioni non certo esaltanti di alcuni suoi uomini, inevitabilmente finiti nel mirino della critica rossoblu.



Tra questi, nelle ultime settimane, c'è anche Eugenio Lamanna, sostituto dell'infortunato Mattia Perin. Dopo essersi fatto sempre trovare pronto in passato, non facendo mai rimpiangere il collega titolare, nelle ultime uscite il portiere lombardo si è reso protagonista suo malgrado di alcune incertezze decisive costate caro al Grifone.



Dal coro di critiche che gli stanno piovendo addosso si alza però una voce contrastante che ne prende le difese. Ed è una voce decisamente autorevole per il popolo genoano: quella di Roberto Scotto, uno dei leader storici del tifo organizzato rossoblu: "Gli sfottò non fanno onore al popolo genoano - ha detto Scotto al Secolo XIX - Il ragazzo è sicuramente in crisi ma sostituire uno come Perin è quasi impossibile e lui onestamente ci prova. Stesso discorso vale per altri giocatori che adesso indossano una maglia più pesante di loro. Se vogliamo dimostrare di essere migliori è proprio adesso che dobbiamo sostenere i ragazzi. Io sto con il Genoa 1893, con Lamanna, Cofie, Ntcham e con chiunque indossi la nostra maglia specialmente a due settimane dal derby"



Dopo aver 'assolto' i giocatori, Scotto indica chiaramente nel presidente Enrico Preziosi, pur senza nominarlo mai, il vero responsabile di questa situazione: "Il colpevole è uno solo e lo sappiamo. Adesso però compattiamoci. Chi può vada ad Empoli a sostenere i ragazzi, i conti li faremo alla fine...".