Ancora una volta ha dimostrato la sua affidabilità, ancora una volta è riuscito a non far rimpiangere Mattia Perin.



Nonostante la sconfitta rimediata a Torino, Eugenio Lamanna è risultato ieri sera una delle note più liete di un Genoa uscito dal campo con un pungo di mosche nonostante una buona prestazione collettiva: “Bisogna parlare di una sconfitta che non meritiamo, decisa da un episodio - ha detto il portiere rossoblu ai microfoni di Radio Nostalgia - Bisogna guardare avanti, ovviamente si può sempre migliorare e ci vuole tanta determinazione per continuare”.



A decidere l'incontro è stata la zampata sotto misura di Andrea Belotti, abile a sorprendere la retroguardia rossoblu sugli sviluppi di un calcio piazzato: “È stata una punizione tirata benissimo - ha proseguito Lamanna - e in quelle occasioni rischi o che la palla finisca direttamente in porta oppure che sbuchi un Belotti, cosa che è successa. Come al solito la studieremo meglio con calma per vedere dove si possa migliorare".



Lamanna ha poi rivelato quale fosse l'animo dei compagni dopo il triplice fischio: "Nello spogliatoio c’è solo rabbia, ma le nostre convinzioni restano le stesse e le sconfitte non ci tolgono nulla: a Milano abbiamo fatto un’ottima prestazione come qui, certo che tornare a casa con 0 punti fa sicuramente male”.



Infine qualche parola anche sul precoce debutto di Pietro Pellegri: “Complimenti al settore giovanile oltre che a Pellegri - ha concluso Lamanna - Lui ha dimostrato di avere grandi valori e per noi che ci siamo allenato con lui il suo esordio non è una sorpresa; negli ultimi anni tanti altri hanno seguito il suo percorso, Perin, El Shaarawy, Mandragora, Sturaro”.