L'acquisto più importante del Genoa in questa sessione di mercato è sicuramente quello di Gianluca Lapadula, prelevato dal Milan per 13 milioni di euro.



Condizionato da una fastidiosa fascite plantare, il neo numero 10 rossoblù non ha ancora avuto modo di debuttare con la sua nuova maglia. Da qualche giorno, però, l'ex capocannoniere di Serie B è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni e conta di scendere in campo il prossimo 10 settembre contro l'Udinese, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali.



Nel frattempo, Lapadula ha postato sul proprio profilo Instagram un messaggio di riconoscenza verso chi gli è stato vicino nelle ultime settimane:

"Un ringraziamento a tutto lo staff medico del Genoa per avermi aiutato a tornare al top! Ora non fermiamoci più! #forzagrifo".