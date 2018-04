Quinto gol stagionale per Gianluca Lapadula che ieri sera contro la Roma ha riaperto la sfida pur segnando un'inutile rete della bandiera.



Soddisfatto per la gioia personale, al termine della gara il centravanti del Genoa si è però detto dispiaciuto per l'esito finale: “Quando un attaccante fa bene è soprattutto merito della squadra - ha dichiarato a buoncalcioatutti.it - peccato per il risultato ma abbiamo fatto una grande partita. Sono a disposizione della squadra, il centravanti deve esser pronto e saper lavorare ogni pallone, che sia lungo o che sia corto. A Genova non è un segreto che abbia avuto molte critiche, un po’ da parte tutti, critiche di stimolo perché qui ci si aspetta davvero tanto. Il lavoro paga sempre, ringrazio la società per la tranquillità che mi ha sempre dato e il gol sta tornando. Mi sono divertito tanto anche io a giocarla sul campo”.