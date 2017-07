Gianluca Lapadula continua ad essere il principale obiettivo di mercato del Genoa.



Il centravanti del Milan viene infatti considerato da Ivan Juric la prima scelta per rinforzare il reparto avanzato rossoblu soprattutto se, come appare sempre più probabile, Giovanni Simeone dovesse lasciare la Liguria.



La strada che porta al 27enne torinese, tuttavia, non è semplicissima da percorrere, visti soprattutto gli alti costi che l'operazione comporterebbe, tra ingaggio e prezzo del cartellino. Ecco perché a Villa Rostan si stanno valutando anche profili alternativi.



Secondo il Messaggero, Enrico Preziosi e soci avrebbero fatto un sondaggio con il centravanti serbo della Lazio Filip Djordjevic, in uscita dal club di Lotito. Da battere c'è la concorrenza dell'Olympiakos, che da settimane è sul giocatore. Ma la possibilità di restare in Italia potrebbe essere un'arma importante a favore dei rossoblu.



Scarsamente utilizzato da Simone Inzaghi nel corso dell'ultima stagione, il 29enne di Belgrado è in cerca di rilancio e dopo tre campionati in maglia biancoceleste, segnate da 16 reti in 76 presenze, è ormai ad un passo dal salutare Formello.