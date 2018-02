Match winner nelle ultime due sfide contro Lazio e Chievo, l'esterno uruguaiano del Genoa, Diego Laxalt, ha parlato a RMC Sport: "Mi sento molto bene, tutta la squadra è in un buon momento e dobbiamo approfittarne. La sfida contro l'Inter? I risultati portano tranquillità e fiducia. Dobbiamo proseguire così e fare il massimo anche contro i nerazzurri: sarà una partita difficile ma cercheremo di fare il risultato. Poi chiunque segnerà andrà bene".



BALLARDINI - "Ha portato le sue idee, noi crediamo in lui e facciamo il massimo. Il lavoro sta portando risultati positivi".



VIA PER UNA BIG - "La stagione è ancora lunga, io devo cercare di dare sempre il meglio per fare il salto di qualità. Vedremo in futuro..."



INTESA CON HILJEMARK - "Ci conoscevamo già, sono molto contento che sia tornato e sta facendo molto bene".



RAPPORTO CON LAMANNA - "Sì, siamo compagni di squadra da tanto e abbiamo un bellissimo rapporto".