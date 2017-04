In una lunga intervista concessa quest'oggi al Secolo XIX, Diego Laxalt ha parlato tra le altre cose anche dell'interesse mostrato nei suoi confronti da molti club italiani ed esteri, non per ultimo il Chelsea di Antonio Conte: "Eccome se ho letto e mi ha fatto pure piacere - ha affermato l'esterno uruguaiano - Ma adesso io devo correre e pensare solo a Genoa-Chievo. Neppure alle partite successive: adesso pensiamo solo a questa".



Un solo pensiero nella testa dell'ex Bologna, come in quella dei suoi compagni di spogliatoio: "Parliamo solo della grande partita che dobbiamo fare domenica - ha proseguito - Credetemi. Non c'è tempo per parlare di altro. Adesso abbiamo queste cinque partite e dobbiamo fare più punti possibili"



Quella di domenica contro il Chievo è vista da più parti come la sfida decisiva di una stagione nata sotto buoni auspici ma naufragata ben presto: "Le individualità in questo momento contano poco. Domenica si dovrà vedere la forza di tutto il gruppo, che tira fuori il meglio per ritrovare il gioco che il Genoa ha saputo esprimere nella prima parte di campionato. Se torniamo a quel gioco a livello corale, allora sì che verranno fuori le individualità e potranno fare la differenza".



Infine Laxalt lancia un appello ai tifosi: "Domenica il Genoa ha bisogno di tutti. Di tutto e di tutti, noi e i tifosi. Averli dalla nostra parte ci darà una grande forza