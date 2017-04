Genoa-Lazio 2-2



Marcatori: 10' Simeone (G), 47' pt Biglia (L); 78' Pandev (G), 91' Luis Alberto (L).



Genoa (3-4-3): Lamanna; Munoz, Burdisso, Gentiletti; Lazovic, Ntcham, Veloso (61' Pandev), Laxalt; Rigoni (73' Cataldi), Simeone (88' Hiljemark), Palladino. All. Juric.



Lazio (4-3-3): Strakosha; Basta, De Vrij, Hoedt, Radu (73' Lukaku); Parolo (81' Luis Alberto), Biglia, Milinkovic-Savic; Anderson (67' Lombardi), Immobile, Keita. All. Inzaghi.



Arbitro: Maresca di Napoli.



Ammoniti: 24' Parolo (L), 30' Milinkovic-Savic (L), 40' Palladino (G), 45' Rigoni (G), 46' Burdisso (G); 55' Basta (L), 79' Pandev (G), 93' Lombardi (L).



Note: al 47' pt Lamanna (G) respinge un rigore a Biglia (L). Allontanati Inzaghi (all. Lazio) al 58' e Juric (all. Genoa) all'81, entrambi per proteste.