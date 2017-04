Oltre a mettere in palio tre punti fondamentali per le ambizioni future delle due squadre, la gara di domani pomeriggio a Marassi traI nomi su cui si discuterà saranno principalmente tre, tutti attualmente in forza al Grifone:Sul centrocampista romano dell'Under 21 in realtà ci sarà ben poco da dire. Il ragazzo è stato girato in prestito secco ai rossoblu a gennaio e gli accordi prevedono che a giugno faccia ritorno a Formello senza che alla società di Preziosi venga corrisposto alcun tipo di indennizzo. Difficile, visto lo scarso rendimento mostrato sotto la Lanterna, che i dirigenti genoani possano chiedere una proroga della permanenza del mediano anche per la prossima stagione.Sicuramente più interessanti, invece, i discorsi legati a. Il portiere, attualmente KO per un infortunio al ginocchio, sta procedendo sulla via del recupero secondo i tempi stabiliti ed entro l'inizio del prossimo campionato dovrebbe essere pronto a scendere in campo. Gli uomini mercato della Lazio lo considerano la prima alternativa per i pali biancocelesti in caso di partenza di Marchetti.Anche il centravanti argentino, nonostante gli oltre due mesi e mezzo di digiuno da gol, è uno degli oggetti del desiderio degli aquilotti, le cui future strategie in attacco dipenderanno molto dal destino che seguirà Ciro Immobile.Per lasciar partire i suoi gioielli,ma è probabile che in caso di contemporanea cessione allo stesso club possa fare un piccolo sconto all'amico Lotito. Dal canto suo il numero uno laziale gradirebbe inserire nella trattativa qualche, come lo spagnolo, in attesa di rinnovo ma tuttaltro che sicuro di avere il posto assicurato nel prossimo 11 biancoceleste.