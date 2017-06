Persi ormai quasi certamente sia Giovanni Simeone, con tutta probabilità destinato al Torino o alla Fiorentina, e Mattia Perin, deciso a non muoversi dal Genoa, la Lazio continua a guardare in casa rossoblù in cerca di rinforzi. Il nome nuovo sull'agenda di Lotito e Tare è quello di Darko Lazovic, esterno 27enne autore di una discreta stagione in Liguria, coronata da 2 reti in 33 presenze.Il presidente laziale ed il suo omologo genoano, Enrico Preziosi, hanno avuto modo di parlare del serbo ieri pomeriggio a margine dell'audizione in commissione antimafia che li ha visti protagonisti. Pupillo di Ivan Juric, Lazovic potrebbe lasciare Genova per una cifra attorno ai 5 milioni e venire rimpiazzato dal macedone Stephan Ristovsky.