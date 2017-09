Claudio Onofri ai microfoni di Laziopress.it ha parlato brevemente dell'impegno che domenica attende i biancocelesti di Simone Inzaghi in casa del Genoa: “Mi aspetto una partita dura - ha dichiarato l'ex difensore - il Genoa non sta vivendo un momento bello, la sconfitta di Udine è stata pesante, in più mancano giocatori importanti come Lapadula e Bertolacci. I biancocelesti sono più forti, però non è da sottovalutare il carattere dei rossoblù. Sarà un test importante per vedere a che punto è arrivata la maturità degli uomini di Simone Inzaghi”.