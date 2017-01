Darko Lazovic, esterno del Genoa, ha parlato prima della sfida contro la Roma a Premium Sport: "Oggi dobbiamo fare una grande partita, speriamo di poter fare una bella prestazione. Abbiamo perso tre partite, ma secondo me non abbiamo giocato male. Dobbiamo continuare a fare bene, speriamo che oggi possiamo prendere qualche punto. Pavoletti e Rincon? Erano i giocatori più importanti per noi ma sono contento per loro, sono andati in grandi squadre e noi dobbiamo continuare senza di loro, sono arrivati altri giocatori e con loro speriamo di poter fare un grande campionato".